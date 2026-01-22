В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Вечером 22 января самолет со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Американцы направляются на встречу с Владимиром Путиным.

О прибытии переговорщиков из США в Россию пишут российские СМИ.

Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию?

Борт с представителями Трампа прибыл в Москву для запланированных переговоров с российской стороной.

Самолет с американцами приземлился в Москве: смотрите видео

Сразу после посадки кортеж американских представителей отправился из Внуково-2 в направлении Кремля.

Уиткофф и Кушнер направляются в Кремль: смотрите видео

Ожидается, что вскоре после прибытия состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

Основной темой переговоров будет поиск путей урегулирования конфликта в Украине, обсуждение текущих предложений по миру и, вероятно, связанных вопросов, таких как гарантии безопасности, использования замороженных активов и другие аспекты деэскалации.

Впоследствии стало известно, что кортеж американцев уже прибыл в Кремль. Как сообщало издание FT, переговорщики из США должны предложить российскому президенту провести трехстороннюю встречу в Абу-Даби 23 – 24 января.

Что известно о переговорах?

Встреча американской переговорной группы с президентом России началась поздно вечером 22 января. С российской стороны в переговорах принимает участие помощник Путина Юрий Ушаков, а также Кирилл Дмитриев – спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, одновременно генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Американскую сторону вместе со Стивом Виткоффом и предпринимателем и инвестором Джаредом Кушнером впервые представляет Джош Грюнбаум – комиссар Федеральной службы по закупкам при Управлении общих служб США.

Смотрите кадры встречи сторон в Кремле

Интересно! Это уже седьмой визит Уиткоффа в Россию за последний период.

Отметим, что накануне Стив Уиткофф заявил, что Путин якобы хочет подписать мирное соглашение.

Что этому предшествовало?