В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным
- 22 января самолет с Виткоффом и Кушнером приземлился в Москве для переговоров с Путиным.
- Основная тема встречи - урегулирование конфликта в Украине, включая предложение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Вечером 22 января самолет со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Американцы направляются на встречу с Владимиром Путиным.
О прибытии переговорщиков из США в Россию пишут российские СМИ.
Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию?
Борт с представителями Трампа прибыл в Москву для запланированных переговоров с российской стороной.
Самолет с американцами приземлился в Москве: смотрите видео
Сразу после посадки кортеж американских представителей отправился из Внуково-2 в направлении Кремля.
Уиткофф и Кушнер направляются в Кремль: смотрите видео
Ожидается, что вскоре после прибытия состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.
Основной темой переговоров будет поиск путей урегулирования конфликта в Украине, обсуждение текущих предложений по миру и, вероятно, связанных вопросов, таких как гарантии безопасности, использования замороженных активов и другие аспекты деэскалации.
Впоследствии стало известно, что кортеж американцев уже прибыл в Кремль. Как сообщало издание FT, переговорщики из США должны предложить российскому президенту провести трехстороннюю встречу в Абу-Даби 23 – 24 января.
Что известно о переговорах?
Встреча американской переговорной группы с президентом России началась поздно вечером 22 января. С российской стороны в переговорах принимает участие помощник Путина Юрий Ушаков, а также Кирилл Дмитриев – спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, одновременно генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.
Американскую сторону вместе со Стивом Виткоффом и предпринимателем и инвестором Джаредом Кушнером впервые представляет Джош Грюнбаум – комиссар Федеральной службы по закупкам при Управлении общих служб США.
Смотрите кадры встречи сторон в Кремле
Интересно! Это уже седьмой визит Уиткоффа в Россию за последний период.
Отметим, что накануне Стив Уиткофф заявил, что Путин якобы хочет подписать мирное соглашение.
Что этому предшествовало?
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. В ходе разговора обсуждались темы послевоенного экономического восстановления Украины, перспективы ее развития и вопросы предоставления надежных гарантий безопасности для страны.
Уиткофф также объявил, что планирует в ближайшее время посетить и Украину. Вскоре он должен посетить и Киев. Стив Уиткофф подчеркнул, что переговоры уже демонстрируют определенный прогресс.
А после завершения переговоров американских представителей с Владимиром Путиным в Москве процесс мирного урегулирования ситуации в Украине продолжится в Абу-Даби. Там должны заработать специальные рабочие группы, в том числе на уровне военных экспертов.