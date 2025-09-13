Мають бути лідери, а не технічні команди, – Зеленський про зустріч з Путіним
- Володимир Зеленський вважає, що переговори між Україною та Росією повинні відбуватися на рівні лідерів, а не технічних команд.
- Українська сторона готова до пропозиції президента США Дональда Трампа щодо тристороннього або двостороннього формату переговорів.
Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією мають відбуватися на рівні лідерів. За словами глави держави, зупинити війну можна лише в такому форматі, а не з "технічними командами".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".
Що сказав Зеленський про можливість зустрічі з Путіним?
Володимир Зеленський зазначив, що США можуть підштовхнути Путіна до діалогу.
Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства,
– сказав президент.
Він також наголосив, що українська сторона готова до пропозиції президента США Дональда Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки.
"Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", – резюмував український очільник.
Яка зараз склалася ситуація з можливою зустріччю Зеленського і Путіна?
Дональд Трамп заявив, що особиста ворожнеча між Зеленським і Путіним ускладнюють зупинку війни в Україні. Президент США також заявив, що вважав ситуацію з війною в Україні легшою, але зрештою помилився.
Під час виступу у Китаї 3 вересня президент Росії згадав, що чекає на Зеленського у Москві. За словами російського диктатора, він із Трампом говорив про це під час зустрічі на Алясці 15 серпня.
Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна, натомість сказав, що президент Росії натомість може приїхати на зустріч в Київ. Український лідер наголосив, що не може їхати в Москву через тривалі ракетні обстріли України, а також зауважив, що Володимир Путін насправді не прагне зустрічі.
Водночас наразі питання щодо можливої зустрічі Путіна та Зеленського не зрушило з місця. Цікаво, що в Кремлі цинічно говорять, що нібито саме Україна "не хоче йти на переговори".