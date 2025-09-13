Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією мають відбуватися на рівні лідерів. За словами глави держави, зупинити війну можна лише в такому форматі, а не з "технічними командами".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".

До теми Зеленський пояснив, чого досяг Путін, зустрівшись із Трампом на Алясці

Що сказав Зеленський про можливість зустрічі з Путіним?

Володимир Зеленський зазначив, що США можуть підштовхнути Путіна до діалогу.

Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства,

– сказав президент.

Він також наголосив, що українська сторона готова до пропозиції президента США Дональда Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки.

"Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", – резюмував український очільник.

Яка зараз склалася ситуація з можливою зустріччю Зеленського і Путіна?