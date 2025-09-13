Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров. По словам главы государства, остановить войну можно только в таком формате, а не с "техническими командами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".

К теме Зеленский объяснил, чего достиг Путин, встретившись с Трампом на Аляске

Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что США могут подтолкнуть Путина к диалогу.

Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что украинская сторона готова к предложению президента США Дональда Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот.

"Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", – резюмировал украинский глава.

Какая сейчас сложилась ситуация с возможной встречей Зеленского и Путина?