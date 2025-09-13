Должны быть лидеры, а не технические команды, – Зеленский о встрече с Путиным
- Владимир Зеленский считает, что переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров, а не технических команд.
- Украинская сторона готова к предложению президента США Дональда Трампа относительно трехстороннего или двустороннего формата переговоров.
Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров. По словам главы государства, остановить войну можно только в таком формате, а не с "техническими командами".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".
К теме Зеленский объяснил, чего достиг Путин, встретившись с Трампом на Аляске
Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным?
Владимир Зеленский отметил, что США могут подтолкнуть Путина к диалогу.
Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства,
– сказал президент.
Он также подчеркнул, что украинская сторона готова к предложению президента США Дональда Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот.
"Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", – резюмировал украинский глава.
Какая сейчас сложилась ситуация с возможной встречей Зеленского и Путина?
Дональд Трамп заявил, что личная вражда между Зеленским и Путиным затрудняют остановку войны в Украине. Президент США также заявил, что считал ситуацию с войной в Украине легче, но в конце концов ошибся.
Во время выступления в Китае 3 сентября президент России упомянул, что ждет Зеленского в Москве. По словам российского диктатора, он с Трампом говорил об этом во время встречи на Аляске 15 августа.
Владимир Зеленский отверг предложение Путина, зато сказал, что президент России взамен может приехать на встречу в Киев. Украинский лидер отметил, что не может ехать в Москву из-за длительных ракетных обстрелов Украины, а также заметил, что Владимир Путин на самом деле не хочет встречи.
В то же время пока вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского не сдвинулся с места. Интересно, что в Кремле цинично говорят, что якобы именно Украина "не хочет идти на переговоры".