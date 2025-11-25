Мають обговорити мирний план: Умєров сказав, коли Зеленський готовий зустрітися з Трампом
- Українська сторона готова обговорити мирний план США з Дональдом Трампом у Вашингтоні, і очікує візиту Зеленського до США в листопаді.
- Запит на зустріч президентів є, але переговори цього тижня не заплановані, за даними з Білого дому.
Українська сторона готова обговорити пункти мирного плану США безпосередньо з американським лідером Дональдом Трампом. Для цього необхідна зустріч президентів у Вашингтоні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Що каже Умєров про можливу зустріч Трампа і Зеленського?
Після зустрічі в Женеві й на ній Україні неодноразово дякувала США за допомогу в завершенні війни та укладанні миру. Сторони провели продуктивні й конструктивні консультації та мають спільне розуміння щодо ключових умов мирної угоди.
За словами Рустема Умєрова, тепер українська сторона чекає на подальші кроки та підтримку партнерів з Європейського Союзу.
Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом,
– повідомив очільник РНБО.
Нагадаємо, в Білому домі напередодні сказали, що хоча запит на зустріч президентів і є, цього тижня переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа не заплановані.
Як військові оцінюють мирний план Трампа?
Свою думку в ефірі 24 Каналу висловив майор ЗСУ Тарас Березовець. Він має негативне ставлення до мирного плану США, зокрема, до пунктів про підтвердження суверенітету України, скорочення Збройних Сил та заборону вступу в НАТО. Саме ці пункти були неприйнятними для багатьох українців і для європейських партнерів, які сподіваються, що українська армія й надалі захищатиме їх від нападу агресора.
Що відомо про узгодження мирного плану Трампа?
Під час швейцарської зустрічі Україна суттєво змінила мирний план США. За погодженням сторін з нього прибрали максималістські вимоги Росії й таким чином зменшила кількість пунктів з 28 до 19. Київ разом з партнерами вважає, що теперішня лінія фронту має бути відправною точкою для дискусій про контроль над територіями.
Американські пропозиції є основою для плану, але значну роль в затвердженні його остаточного вигляду відіграють саме думка європейських партнерів.