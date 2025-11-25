Мають обговорити мирний план: Умєров сказав, коли Зеленський готовий зустрітися з Трампом

Українська сторона готова обговорити пункти мирного плану США безпосередньо з американським лідером Дональдом Трампом. Для цього необхідна зустріч президентів у Вашингтоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

До теми Замість 28 пунктів – 19: у FT розповіли, як змінили мирний план

Що каже Умєров про можливу зустріч Трампа і Зеленського?

Після зустрічі в Женеві й на ній Україні неодноразово дякувала США за допомогу в завершенні війни та укладанні миру. Сторони провели продуктивні й конструктивні консультації та мають спільне розуміння щодо ключових умов мирної угоди.

За словами Рустема Умєрова, тепер українська сторона чекає на подальші кроки та підтримку партнерів з Європейського Союзу.

Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом,

– повідомив очільник РНБО.

Нагадаємо, в Білому домі напередодні сказали, що хоча запит на зустріч президентів і є, цього тижня переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа не заплановані.

Як військові оцінюють мирний план Трампа?

Свою думку в ефірі 24 Каналу висловив майор ЗСУ Тарас Березовець. Він має негативне ставлення до мирного плану США, зокрема, до пунктів про підтвердження суверенітету України, скорочення Збройних Сил та заборону вступу в НАТО. Саме ці пункти були неприйнятними для багатьох українців і для європейських партнерів, які сподіваються, що українська армія й надалі захищатиме їх від нападу агресора.

Що відомо про узгодження мирного плану Трампа?