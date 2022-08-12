В Україні судитимуть російського снайпера, який розстріляв мирного жителя

В Україні судитимуть снайпера збройних сил росії, який розстріляв мирного мешканця Київської області.

Мовиться про снайпера 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил.

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У чому підозрюють ворожого снайпера

Розслідуванням встановило, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області російський військовий здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка.

Прокуратура наголошує, що у той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози. Раніше Ірина Венедіктова розповідала, що тіло чоловіка знайшов його друг. Він лежав у парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати вбитого, а згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

Обвинувальний акт вже скерували до суду.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про окупанта

Це Олег Ільїн – снайпер 15-ої окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу російських збройних сил, що належить до складу так званих російських «миротворчих» військ.

СБУ зібрала доказову базу про ще одного окупанта, який чинив звірства на Київщині

СБУ зібрала докази, що старший лейтенант збройних сил росії Антон Струєв із позивним "Беркут" особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх.

22 березня він наказав стріляти у спину цивільного чоловіка. На щастя, після важкого поранення той вижив та готовий свідчити проти вбивці у міжнародному суді.

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