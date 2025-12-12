"Слуга народу" проведе з’їзд: ЗМІ дізналися, чому зберуться депутати
- Партія "Слуга народу" проведе з’їзд 17 грудня для обрання нового голови, оскільки повноваження чинної очільниці Олени Шуляк завершуються 14 грудня.
- Олена Шуляк була обрана головою партії у листопаді 2021 року, замінивши Олександра Корнієнка, і є народною депутаткою 9-го скликання.
Партія "Слуга народу" збереться, щоб вирішити важливе кадрове питання. З'їзд планується 17 грудня.
Очікується, що з'їзд визначить керівника партії на наступний термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.
Що відомо про з'їзд партії?
Чинна голова партії Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня. З’їзд проводиться саме у зв'язку із закінченням її каденції.
Шуляк була обрана головою партії 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду "Слуги народу", замінивши Олександра Корнієнка, який став першим заступником голови Верховної Ради. Вона є народною депутаткою 9-го скликання та очолює Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.
Зверніть увагу! За даними руху "Чесно", Шуляк потрапила до виборчого списку партії за неформальною квотою експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, який керував "Офісом ефективного регулювання".
У перший рік роботи Верховної Ради 9-го скликання вона увійшла до числа депутатів із найбільшою кількістю ухвалених законопроєктів.
Політична ситуація в Україні: останні новини
В Україні загострилася політична криза після викриття НАБУ масштабної корупційної схеми в енергетиці в межах операції "Мідас".
Президент України нещодавно провів зустріч із представниками партії "Слуга народу" для обговорення законопроєктів, які мають допомогти врегулювати ситуацію, що виникла через гучний корупційний скандал у "Енергоатомі".
У відповідь на скандал деякі члени "Слуги народу" закликали інші проукраїнські парламентські фракції та групи розпочати переговори щодо створення "коаліції національної стійкості" та формування нового "уряду національної стійкості".