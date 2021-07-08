8 тисяч євро за ізраїльский паспорт: затримали прикордонницю з Закарпаття

Прикордонниця на Закарпатті обіцяла сприяти в отриманні паспорта Ізраїлю, використавши свої зв'язки. За це вона отримала кілька тисяч євро.

Жінка є військовослужбовицею одного з відділів прикордонної служби Чопського прикордонного загону. Її викрили за керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

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Прикордонниця обіцяла допомогти з паспортом Ізраїлю

Слідчі встановили, що прикордонниця отримала 8 тисяч євро хабаря. За ці кошти вона обіцяла сприяти в отриманні паспорту Ізраїлю, в обхід встановлених правил та з підробленням первинних документів.

За ці гроші, використовуючи зв'язки у дипломатичних установах, вона обіцяла:

швидке отримання іноземного громадянства;

сприяння у перевірці паспорта через відомчі бази даних;

безперешкодний перетин кордону.

Її було затримано при отриманні останньої частини коштів – 3 тисячі євро та передачі іноземного паспорту,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Прикордонницю звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Слідство вирішує питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

До речі, за її місцем проживання слідчі виявили та вилучили паспорти громадянина Угорщини та Азербайджану на третю особу.



Прикордонницю затримали при отриманні коштів / Фото Офісу генрокурора

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