8 тисяч євро за ізраїльский паспорт: затримали прикордонницю з Закарпаття
Джерело:Офіс генпрокурора
Прикордонниця на Закарпатті обіцяла сприяти в отриманні паспорта Ізраїлю, використавши свої зв'язки. За це вона отримала кілька тисяч євро.
Жінка є військовослужбовицею одного з відділів прикордонної служби Чопського прикордонного загону. Її викрили за керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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Прикордонниця обіцяла допомогти з паспортом Ізраїлю
Слідчі встановили, що прикордонниця отримала 8 тисяч євро хабаря. За ці кошти вона обіцяла сприяти в отриманні паспорту Ізраїлю, в обхід встановлених правил та з підробленням первинних документів.
За ці гроші, використовуючи зв'язки у дипломатичних установах, вона обіцяла:
- швидке отримання іноземного громадянства;
- сприяння у перевірці паспорта через відомчі бази даних;
- безперешкодний перетин кордону.
Її було затримано при отриманні останньої частини коштів – 3 тисячі євро та передачі іноземного паспорту,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Прикордонницю звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Слідство вирішує питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.Довідка. Якщо провину за цією статтею доведуть, то жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
До речі, за її місцем проживання слідчі виявили та вилучили паспорти громадянина Угорщини та Азербайджану на третю особу.
Прикордонницю затримали при отриманні коштів / Фото Офісу генрокурора
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