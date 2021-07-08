8 тысяч евро за израильский паспорт: задержали пограничницу с Закарпатья
Источник:Офис генпрокурора
Пограничница на Закарпатье обещала содействовать в получении паспорта Израиля, использовав свои связи. За это она получила несколько тысяч евро.
Женщина является военнослужащей одного из отделов пограничной службы Чопского пограничного отряда. Ее разоблачили при руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
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Пограничница обещала помочь с паспортом Израиля
Следователи установили, что пограничница получила 8 тысяч евро взятки. За эти деньги она обещала содействовать в получении паспорта Израиля, в обход установленных правил и с подделкой первичных документов.
За эти деньги, используя связи в дипломатических учреждениях, она обещала:
- быстрое получение иностранного гражданства;
- содействие в проверке паспорта через ведомственные базы данных;
- беспрепятственное пересечение границы.
Она была задержана при получении последней части средств – 3 тысяч евро – и передаче иностранного паспорта,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Пограничницу обвиняют в получении неправомерной выгоды. Следствие решает вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.Справка. Если вину по этой статье докажут, то женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Кстати, по ее месту жительства следователи обнаружили и изъяли паспорта гражданина Венгрии и Азербайджана на третье лицо.
Пограничницу задержали во время получения средств / Фото Офиса генрокурора
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