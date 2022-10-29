Має 8 ракет "Калібр": наскільки для Росії може бути болючою втрата "Адмірала Макарова"

Унаслідок вибухів, які пролунали вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі, може бути пошкоджений фрегат "Адмірал Макаров". Він номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва".

Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, основним завданням цього фрегата є ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

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Як з'явився фрегат "Адмірал Макаров"

Риженко зазначив, що "Адмірал Макаров" є кораблем проєкту 1135.6. Це протичовновий фрегат. Після розпаду Радянського Союзу через дуже погану економічну ситуацію росіяни тривалий час не могли будувати кораблі.

За його словами, у 2010 році вони все ж почали будувати і перші їхні кораблі були модернізацією того, що було раніше. Тоді ж був створений такий проєкт, як "Адмірал Макаров". Перші такі кораблі пішли до Індії, а потім була закладена так звана "адміральська" серія – 6 кораблів для Чорноморського флоту.

Перші 3 кораблі вони побудували повністю і здали в Чорноморський флот. Ми знаємо – це "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович",

– сказав Риженко.

Він додав, що ще 3 кораблі росіяни фактично побудували, але через відмову України постачати двигуни вони так і не були введені до складу ВМС Російської Федерації.

У чому особливість фрегата "Адмірал Макаров"

Риженко розповів, що "Адмірал Макаров" – це класичний корабель морської зони. Його основним завданням є ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

Характерною його особливістю на відміну від оригінального проєкту 1135, це у натівській класифікації, є те, що у нього є 8 ракет "Калібр",

– наголосив ексзаступник начальника штабу ВМС України.

Він пояснив, що ці ракети можуть застосовуватися для стрільби по цілях на узбережжі на дальність до 2,5 тисячі кілометрів, зокрема й у ядерному варіанті. Такими ж самі ракетами, але з іншою системою наведення, можна стріляти по морських цілях на дальність до 400 кілометрів.

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"Адмірал Макаров" має більше символічну функцію флагмана

Риженко зауважив, що функцію флагмана "Адмірал Макаров" виконував дуже номінально. Тому що основне призначення флагмана полягає в тому, щоб бути здатним прийняти похідний штаб для управління угрупованнями сил флоту.

Тобто, пояснив він, на кораблі має перебувати певна кількість офіцерів і старшин, а саме близько 60 – 100 осіб, аби керувати угрупованням різних сил і повністю відпрацьовувати взаємодію.

На цей корабель фактично можна додатково взяти не більш як 15 офіцерів. Тобто функція управління в морі угрупованням сил дуже обмежена,

– зазначив Риженко.

До того ж, за словами військового аналітика, такий корабель повинен мати достатню кількість засобів зв'язку, щоб видавати команди на кораблі, на сили в повітрі й на узбережжі. А їх на цьому кораблі також недостатньо.

Тобто, додав він, "Адмірал Макаров" має функцію флагмана більше символічну. Це не корабель "Маунт Вітні" 6 флоту США, де може бути розташований орган управління – понад 100 осіб. Це корабель проводить навчання повністю в межах Середземного моря з покриттям операційної зони в понад 1 тисячу кілометрів. Фрегат "Адмірал Макаров" такого робити не може.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"