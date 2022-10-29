Имеет 8 ракет "Калибр": насколько для России может быть болезненной потеря "Адмирала Макарова"

В результате взрывов, прогремевших утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе, может быть поврежден фрегат "Адмирал Макаров". Он номинально выполнял функцию флагмана после потери россиянами крейсера "Москва".

Об этом рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, основной задачей этого фрегата является ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

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Как появился фрегат "Адмирал Макаров"

Рыженко отметил, что "Адмирал Макаров" является кораблем проекта 1135.6. Это противолодочный фрегат. После распада Советского Союза из-за очень плохой экономической ситуации россияне долго не могли строить корабли.

По его словам, в 2010 году они все же начали строить и первые их корабли были модернизацией того, что было раньше. Тогда же был создан такой проект, как "Адмирал Макаров". Первые такие корабли пошли в Индию, а затем была заложена так называемая адмиральская серия – 6 кораблей для Черноморского флота.

Первые три корабля они построили полностью и сдали в Черноморский флот. Мы знаем – это "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович",

– сказал Рыженко.

Он добавил, что еще 3 корабля россияне фактически построили, но из-за отказа Украины поставлять двигатели они так и не были введены в состав ВМС Российской Федерации.

В чем особенность фрегата "Адмирал Макаров"

Рыженко рассказал, что "Адмирал Макаров" – это классический корабль морской зоны. Его основной задачей является ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

Характерной его особенностью в отличие от оригинального проекта 1135, это в натовской классификации, является то, что у него есть 8 ракет "Калибр",

– подчеркнул экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Он объяснил, что эти ракеты могут применяться для стрельбы по целям на побережье на дальность до 2,5 тысяч километров, в том числе и в ядерном варианте. Такими же ракетами, но с другой системой наведения, можно стрелять по морским целям на дальность до 400 километров.

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"Адмирал Макаров" имеет более символическую функцию флагмана

Рыженко отметил, что функцию флагмана "Адмирал Макаров" выполнял очень номинально. Потому что основное предназначение флагмана состоит в том, чтобы быть способным принять походный штаб для управления группировками сил флота.

То есть, пояснил он, на корабле должно находиться определенное количество офицеров и старшин, а именно около 60 – 100 человек, чтобы управлять группировкой разных сил и полностью отрабатывать взаимодействие.

На этот корабль фактически можно дополнительно взять не больше 15 офицеров. То есть функция управления в море группировкой сил очень ограничена,

– отметил Рыженко.

К тому же, по словам военного аналитика, такой корабль должен иметь достаточное количество средств связи, чтобы выдавать команды на корабли, на силы в воздухе и на побережьи. А их на этом корабле тоже недостаточно.

То есть, добавил он, "Адмирал Макаров" имеет функцию флагмана более символическую. Это не корабль "Маунт Уитни" 6 флота США, где может находиться орган управления – более 100 человек. Этот корабль проводит учения полностью в пределах Средиземного моря с покрытием операционной зоны более 1 тысячи километров. Фрегат "Адмирал Макаров" такого делать не может.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"