Зимовий збір грибів: чи можна йти по білі гриби у грудні

Збір білих грибів розпочинається ще в влітку, з червня місяця, і триває до глибокої осені за умов теплої погоди. Таким чином, вже у листопаді білі гриби можуть траплятися, але поодиноко. Водночас у грудні вони фактично зникають.

Чи можна знайти білі гриби у грудні?

Через значне зниження температури та появу снігового покриву в грудні, білі гриби фактично не ростуть. Але навесні й ближче до літа вони починають з'являються в різних місцях – у листяних та хвойних лісах, біля лісових стежок тощо, передає 24 Канал з посиланням на Київське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Читайте також Одні з найдорожчих грибів у світі: чому це не лише трюфелі

Загалом в Україні білі гриби можна знайти у вологих лісах України, тобто в Карпатах та на Поліссі. А ще вони ростуть цілими родинами, а тому їх часто можна знайти в одному місці до 17 штук і навіть більше.

Білі гриби мають великі м'ясисті коричневі капелюшки та товсті білі ніжки.

Залежно від віку та місця колір капелюшка може змінюватися – бувають жовтуваті, світло-коричневі і темно-бурі.

Розмір білого гриба зазвичай 10 – 15 сантиметрів у висоту, але іноді вони мають навіть 30 сантиметрів у висоту й до 40 сантиметрів в діаметрі.

Як повідомляють на сайті Національного природного парку "Хотинський", назву білий гриб отримав через своє рівномірно-біле забарвлення м'якоті, яке не втрачається навіть при сушці. Крім того, колір шапинки білого гриба залежить від дерев, під яким він росте.

Які гриби можна збирати взимку?