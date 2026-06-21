Бронювання у 2026 році: які документи дають право на відстрочку аграріям

Українські аграрії можуть отримати бронь від мобілізації у 2026 році. Однак слід памятати деякі важливі нюанси.

Як відбувається бронювання фермерів в Україні

Про них розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна.

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Згідно з чинним законодавством, бронь можуть отримати працівники підприємств, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу в період проведення посівної або жнив. Як це працює на практиці?

Бронь можуть отримати підприємства аграрного сектору, якщо вони входять до переліку критично важливих. Для цього керівництво підприємства подає відповідні документи до Міністерства аграрної політики України. А відомство погоджує списки з Генеральним штабом ЗСУ.

Водночас працівники, які отримують бронювання, не можуть бути мобілізовані. Для цього потрібні документи, які підтверджують зайнятість людини у сільськогосподарських роботах. Наприклад, довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство тощо.

Фермери, які працюють як фізичні особи-підприємці або засновники фермерських господарств, можуть претендувати на відстрочку, якщо доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону. Мова йде про документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо.

Що ще варто знати про бронювання аграріїв

Наразі для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства необхідно відповідати двом критеріям. Зокрема, одним з них є провадження діяльності з виробництва, перероблення та збуту (експорту) сільгосппродукції за основним видом діяльності згідно з КВЕДами.

Взагалі механізм бронювання аграріїв залишається великою проблемою для галузі сільського господарства в Україні. Чинні критерії передбачають врахування середнього рівня зарплати. Але для галузі характерна виражена сезонність доходів.