Как происходит бронирование фермеров в Украине

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина.

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Согласно действующему законодательству, бронь могут получить работники предприятий, обеспечивающих функционирование агропромышленного комплекса в период посевной или уборки урожая. Как это работает на практике?

Бронь могут получить предприятия аграрного сектора, если они входят в перечень критически важных. Для этого руководство предприятия подает соответствующие документы в Министерство аграрной политики Украины. А ведомство согласовывает списки с Генеральным штабом ВСУ.

При этом работники, получившие отсрочку, не могут быть мобилизованы. Для этого необходимы документы, подтверждающие занятость человека в сельскохозяйственных работах. Например, справка с предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство и т. п.

Фермеры, работающие в качестве физических лиц-предпринимателей или учредителей фермерских хозяйств, могут претендовать на отсрочку, если докажут, что их деятельность имеет критически важное значение для региона. Речь идет о документах, подтверждающих площадь возделываемых земель, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и т. д.

Что еще стоит знать о бронировании аграриев

В настоящее время для подтверждения статуса критически важного предприятия в сфере сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям. В частности, одним из них является ведение деятельности по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельхозпродукции по основному виду деятельности в соответствии с КВЭДами.

В целом механизм бронирования аграриев остается большой проблемой для отрасли сельского хозяйства в Украине. Действующие критерии предусматривают учет среднего уровня заработной платы. Однако для отрасли характерна выраженная сезонность доходов.