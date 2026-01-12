Не лише удари по портах: яка ще причина падіння експорту українського зерна

У 2025 році експорт українського зерна гальмували погодні умови – через пізнє збирання збіжжя на ринку бракувало пропозицій, а обсяги вивезення скоротилися. Додатково ситуацію ускладнили російські удари, однак не лише по портовій інфраструктурі.

Що спричинило падіння експорту?

Загалом Україна відстає на понад 30% за загальними обсягами експорту аграрної продукції, порівняно з попереднім роком. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Отже, експорт зерна залежить від обсягу врожаю. У 2025 році його було менше, аніж у 2024 році, зокрема через погодні умови.

Також економіст звернув увагу на стан портової інфраструктури, адже після будь-якого ворожого удару страхова компанія підіймає внески – це, відповідно, впливає і на загальний дохід від експорту.

Однак через російські атаки страждають ще й аграрні холдинги, наприклад:

у ніч на 25 грудня 2025 року противник вгатив по олійножировому комбінату в місті Чорноморськ на Одещині, повідомили в Kernel;

5 січня 2026 року під ударом опинився олійний завод у Дніпрі, що належить американській агропромисловій компанії Bunge (виробник бутельованої соняшникової олії під брендом "Олейна"); тоді на дороги міста вилилося 300 тонн рослинної олії.

Хто є основними трейдерами?

Утім Пендзин зауважує, що далеко не весь експортний виторг від продажу зерна повертається в Україну. Наразі жодна вітчизняна компанія не входить до лідерів з експорту, а основні трейдери на ринку – іноземні компанії.

Відтак усі заяви про те, що прихід американського інвестора в Україну автоматично означатиме гарантії безпеки від російських обстрілів, не підтверджуються,

– мовить пан Олег.

Довідка: до п'ятірки найбільших компаній, які є трейдерами українського зерна, входять вищезгаданий Kernel, французька міжнародна торгова компанія Louis Dreyfus Company (LDC), американські агробізнеси Archer Daniels Midland (ADM) та Cargill та український агрохолдинг "НІБУЛОН".

