Китай імпортує рекордну кількість кормів для тварин: з чим це пов'язано
- Китай імпортує значні обсяги зернових і білкових інгредієнтів для кормів через дефіцит деяких компонентів, попри зростання внутрішнього виробництва.
- У 2025/26 маркетинговому році споживання енергетичних і білкових інгредієнтів кормів, таких як кукурудза, пшениця, ячмінь та шроти, може досягти рекордних рівнів, що зумовлює потребу в імпорті.
Китай дедалі більше забезпечує зростаючі потреби у кормах шляхом власного виробництва, однак окремі компоненти залишаються дефіцитними. Через це країна продовжує імпортувати значні обсяги зернових і білкових інгредієнтів.
Чому Китай став купувати більше інгредієнтів кормів для тварин?
Китай частково задовольняє підвищений попит на корми завдяки зростанню внутрішнього виробництва, проте низку складників змушений закуповувати за кордоном у значних обсягах, повідомляють аналітики "АПК-Інформ". За оцінками Міністерство сільського господарства США (USDA), споживання основних енергетичних інгредієнтів кормів – кукурудзи, пшениці та ячменю – зростало в середньому на 2,6 відсотка щороку протягом останніх п'яти сезонів і у маркетинговому році 2025/26 може досягти рекордних 278,7 мільйона тонн.
Експерти зазначають, що внутрішнє виробництво кукурудзи та пшениці перевищує обсяги їх використання у кормах, тоді як на ринку ячменю спостерігається дефіцит, який покривається імпортом.
Сукупний імпорт цих зернових досяг максимуму у маркетинговому році 2023/24 на рівні 52,9 мільйона тонн, після чого різко скоротився до 16,2 мільйона тонн. У поточному сезоні очікується часткове відновлення – приблизно до 24,5 мільйона тонн, хоча подальша динаміка залежатиме від ситуації на світових ринках.
Подібна картина спостерігається і в сегменті білкових компонентів, зокрема шротів. У 2025/26 маркетинговому році споживання соєвого, ріпакового та соняшникового шротів може сягнути 99,2 мільйона тонн, тоді як внутрішнє виробництво оцінюється у 97,7 мільйона тонн, що формує потребу в імпорті на рівні близько 4,9 мільйона тонн.
Зверніть увагу! Фахівці підкреслюють, що попит на соєвий шрот загалом покривається власним виробництвом, ріпаковий має незначний дефіцит, а найбільший розрив між споживанням і пропозицією спостерігається у сегменті соняшникового шроту.
