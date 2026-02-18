Почему Китай стал покупать больше ингредиентов кормов для животных?
Китай частично удовлетворяет повышенный спрос на корма благодаря росту внутреннего производства, однако ряд составляющих вынужден закупать за рубежом в значительных объемах, сообщают аналитики "АПК-Информ". По оценкам Министерство сельского хозяйства США (USDA), потребление основных энергетических ингредиентов кормов – кукурузы, пшеницы и ячменя – росло в среднем на 2,6 процента ежегодно в течение последних пяти сезонов и в маркетинговом году 2025/26 может достичь рекордных 278,7 миллиона тонн.
Эксперты отмечают, что внутреннее производство кукурузы и пшеницы превышает объемы их использования в кормах, тогда как на рынке ячменя наблюдается дефицит, который покрывается импортом.
Совокупный импорт этих зерновых достиг максимума в маркетинговом году 2023/24 на уровне 52,9 миллиона тонн, после чего резко сократился до 16,2 миллиона тонн. В текущем сезоне ожидается частичное восстановление – примерно до 24,5 миллиона тонн, хотя дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на мировых рынках.
Подобная картина наблюдается и в сегменте белковых компонентов, в частности шротов. В 2025/26 маркетинговом году потребление соевого, рапсового и подсолнечного шротов может достичь 99,2 миллиона тонн, тогда как внутреннее производство оценивается в 97,7 миллиона тонн, что формирует потребность в импорте на уровне около 4,9 миллиона тонн.
Обратите внимание! Специалисты подчеркивают, что спрос на соевый шрот в целом покрывается собственным производством, рапсовый имеет незначительный дефицит, а наибольший разрыв между потреблением и предложением наблюдается в сегменте подсолнечного шрота.
