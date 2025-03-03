Китай планує запровадити додаткове 10% мито на агротовари зі США

Китай повідомив про підготовку та формулювання контрзаходів щодо американської агропродукції. Такі дії китайська сторона висуває у відповідь на загрозу США запровадити додаткові 10% мита на китайську продукцію під приводом боротьби з фентаніловою кризою.

Китай планує ввести тарифи проти США

Контрзаходи, ймовірно, включатимуть як тарифи, так і низку нетарифних заходів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Global Times. Крім того, ціни на американські сільськогосподарські та харчові продукти, швидше за все, будуть перераховані.

Читайте також Україна планує узгодити з Єврокомісією рішення щодо чутливих агротоварів

Якщо США наполягатиме на введенні односторонніх мит і офіційно оголосить про відповідні заходи, Китай однозначно вживе сильні, потужні контрзаходи, – йдеться у виданні.

Зверніть увагу! У своїй публікації в соціальних мережах у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати введуть мита для Канади та Мексики, починаючи з 4 березня, і що "Китай також буде стягувати додатковий 10% тариф у цю дату". Погроза США запровадити додаткові 10-відсоткові мита на китайську продукцію негайно викликала реакцію з боку кількох китайських міністерств.

Китай заперечує звинувачення у постачанні наркотиків

Речник Міністерства торгівлі Китаю (MOFCOM) сказав у п'ятницю, що Китай є однією з найжорсткіших країн у світі щодо боротьби з наркотиками як з точки зору політики, так і з точки зору її впровадження, і Китай здійснює міжнародне співробітництво з іншими країнами, включаючи США, щодо боротьби з наркотиками.

Китай сподівається, що США не повторять своїх помилок і негайно повернуться на правильний шлях вирішення розбіжностей шляхом рівноправного діалогу. Якщо США наполягатимуть на продовженні власного курсу, Китай вживе всіх необхідних контрзаходів для захисту своїх законних прав та інтересів,

– сказав речник MOFCOM.

Також коментуючи погрозу США ввести додаткові мита в п'ятницю, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай рішуче засуджує і рішуче виступає проти цього кроку, і зробить все необхідне для рішучого захисту своїх законних інтересів.

Якщо США продовжуватимуть використовувати проблему фентанілу для тиску, шантажу, примусу та погроз Китаю, це буде лише контрпродуктивним і завдасть удару по діалогу та співпраці між Китаєм і США у сфері контролю над наркотиками,

– сказав Лінь на регулярному прес-брифінгу.