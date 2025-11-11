Назвали на честь персонажа: вчені знайшли новий вид комахи

Під час дослідження зникаючої дикої квітки в Австралії вчені випадково натрапили не на рослину. Вони знайшли на унікальну істоту – новий вид бджоли.

Що відомо про нову комаху?

Її вирішили назвати "Lucifer" (Люцифер) через крихітні "ріжки", які нібито схожі на диявольські, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Бджолу Megachile Lucifer було виявлено в регіоні Ґолдфілдс у Західній Австралії, коли науковці обстежували критично зникаючу дику квітку. Дослідники помітили, що бджола відвідувала як зникаючу квітку, так і сусіднє евкаліптове дерево мальє. Науковці кажуть, що саме незвичне обличчя бджоли з "ріжками" надихнуло їх на назву Lucifer.

У самки були ці неймовірні маленькі ріжки на обличчі. Коли я писала опис нового виду, саме дивилася серіал Lucifer на Netflix – і ця назва просто ідеально підійшла. До того ж я велика фанатка персонажа Люцифера з цього серіалу, тож вибір був очевидним,

– розповіла еколог-бджолознавець Кіт Прендергаст з Університету Кертіна.

Вчені зазначили, що роги трапляються лише у самок – на відміну від більшості тварин, де подібні "озброєння" чи прикраси мають самці.

Зверніть увагу! Відкриття підкреслює важливість вивчення місцевих бджіл до того, як їхні середовища існування будуть порушені.

Багато гірничих компаній досі не проводять обстежень на наявність місцевих бджіл, тому ми можемо втрачати невідомі науці види — зокрема ті, що відіграють ключову роль у підтримці рідкісних рослин і екосистем,

– пояснила докторка Прендергаст.

Новий вид було знайдено у тому регіоні, де росте зникаюча дика квітка. Обидва можуть бути під загрозою через руйнування середовища існування або такі фактори, як зміна клімату.

Аналіз ДНК підтвердив, що знайдений зразок не збігається з жодним відомим видом бджіл у базах даних чи музейних колекціях. І це перший новий представник цієї групи бджіл, описаний більш ніж за 20 років.

Цікаво! Обмежене місце проживання та короткий період активності цього виду, а також його зв’язок із критично зникаючою рослиною в регіоні, де ведеться видобуток, свідчать, що цей вид може потребувати охорони.

Що ще відомо щодо комах?

