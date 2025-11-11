Что известно о новом насекомом?

Его решили назвать "Lucifer" (Люцифер) из-за крошечных "рожек", которые якобы похожи на дьявольские, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Пчела Megachile Lucifer была обнаружена в регионе Голдфилдс в Западной Австралии, когда ученые обследовали критически исчезающий дикий цветок. Исследователи заметили, что пчела посещала как исчезающий цветок, так и соседнее эвкалиптовое дерево мале. Ученые говорят, что именно необычное лицо пчелы с "рожками" вдохновило их на название Lucifer.

У самки были эти невероятные маленькие рожки на лице. Когда я писала описание нового вида, как раз смотрела сериал Lucifer на Netflix – и это название просто идеально подошло. К тому же я большая фанатка персонажа Люцифера из этого сериала, поэтому выбор был очевидным,

– рассказала эколог-пчеловековед Кит Прендергаст из Университета Кертина.

Ученые отметили, что рога встречаются только у самок – в отличие от большинства животных, где подобные "вооружение" или украшения имеют самцы.

Обратите внимание! Открытие подчеркивает важность изучения местных пчел до того, как их среды обитания будут нарушены.

Многие горные компании до сих пор не проводят обследований на наличие местных пчел, поэтому мы можем терять неизвестные науке виды - в частности те, что играют ключевую роль в поддержке редких растений и экосистем,

– объяснила доктор Прендергаст.

Новый вид был найден в том регионе, где растет исчезающий дикий цветок. Оба могут быть под угрозой из-за разрушения среды обитания или такие факторы, как изменение климата.

Анализ ДНК подтвердил, что найденный образец не совпадает ни с одним известным видом пчел в базах данных или музейных коллекциях. И это первый новый представитель этой группы пчел, описанный более чем за 20 лет.

Интересно! Ограниченное место обитания и короткий период активности этого вида, а также его связь с критически исчезающим растением в регионе, где ведется добыча, свидетельствуют, что этот вид может нуждаться в охране.

Что еще известно о насекомых?

В октябре в Одессе заметили опасное насекомое. Об этом сообщил местный житель. Он рассказал, что муха залезла в жилое помещение, и начала размножаться.

Очень живучее насекомое. Похожее на тех, которые прыгают по песку на пляже Черного моря,

– отметил автор сообщения.

Заметьте! В комментариях отметили, что на фото изображена муха-горбатка. Однако эта информация не является точной.

