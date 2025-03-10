В Украине дорожают импортные помидоры: какие сейчас цены в магазинах

После примерно месячного снижения цен на импортные помидоры, на прошлой неделе начался рост стоимости. На внутреннем рынке начал ощущаться дефицит, что позволило импортерам поднять цены

Почему помидоры начали дорожать

На сегодня импортные томаты в Украине предлагаются к продаже по 75 – 85 гривен за килограмм (1,82 – 2,06 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В среднем это на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, в частности производства Турции, что связано со снижением импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий в стране-производителе.

Обратите внимание! По словам экспертов, на предыдущей неделе импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томата, который они закупили еще в начале февраля текущего года. Тогда низкие темпы торговой активности не способствовали реализации всех имеющихся объемов продукции.

В то же время новые поставки на украинский рынок на прошлой неделе осуществлялись в минимальных объемах. Таким образом, уже с первых чисел марта в Украине возник дефицит томатов, что позволило импортерам повысить цены.

Какие цены на томаты в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты на рынке Украины:

Помидоры красные 1 килограмм

Auchan 140,00 гривны;

Megamarket 167,50 гривны;

Novus 98,69 гривны;

АТБ 99,89 гривны;

Помидоры розовые 1 килограмм

Metro 239,10 гривны;

Auchan 139,50 гривны;

АТБ 119,95 гривны;

Помидоры сливка 1 килограмм

Auchan 135,50 гривны;

Megamarket 176,10 гривны;

Сильпо 129

По мнению участников рынка, уже со следующей недели в Украине ожидается увеличение поставок томата из Турции, что позволит сбалансировать рынок и, соответственно, стабилизировать цены. Они добавляют, что, несмотря на подорожание томата в Украине, его цена сегодня все равно в среднем на 10% ниже чем год назад.