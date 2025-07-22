Какова стоимость толстолоба и щуки?
Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС и падения уровня водохранилища вылов щуки и толстолобика в Украине резко упал, сообщает 24 Канал. Это повлияло на стоимость этих видов рыб на рынке и в магазинах.
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Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения,
– сообщала ранее ихтиолог Юлия Куцоконь.
По ее словам, значительная часть территорий, где вылавливались толстолоб и щука, сейчас недоступны из-за оккупации, минирования, экологические проблемы.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на щуку и толстолобик в Украине:
Щука, 1 килограмм
- Varus 399 гривен;
- Сильпо 339 гривен;
- Auchan 440 гривен;
- Рынок "Шувар" 236 гривен;
Толстолоб, 1 килограмм
- Varus 179,90 гривен;
- Сильпо 111 гривен;
- Auchan 149 гривен.