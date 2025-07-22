Яка вартість товстолоба та щуки?

Через підрив греблі Каховської ГЕС і падіння рівня водосховища вилов щуки та товстолобика в Україні різко упав, повідомляє 24 Канал. Це вплинуло на вартість цих видів риб на ринку і у магазинах.

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Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не аматори теж. Промисловцям зараз теж важко отримувати дозволи, через воєнні дії та воєнний стан,

– повідомляла раніше іхтіолог Юлія Куцоконь.

За її словами, значна частина територій, де виловлювалися товстолоб та щука, зараз недоступні через окупацію, мінування, екологічні проблеми.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на щуку та товтолоб в Україні:

Щука, 1 кілограм

Varus 399 гривень;

Сільпо 339 гривень;

Auchan 440 гривень;

Ринок "Шувар" 236 гривень;

Товстолоб, 1 кілограм