Что будет с ценами на хлеб

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что больше всего к росту стоимости продуктов в целом привела инфляция, которая превысила 12%, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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По его словам, на цены повлияла война, потому что из-за нехватки кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека. Это привело к тому, что как производители, так и переработчики понесли дополнительные расходы. Также на цены повлияли стоимость кредитов, поднятие цен на электроэнергию и отключение света.

Летом во время проблем с электроснабжением очень большие расходы были у производителей и переработчиков, поскольку они искали альтернативу централизованному электроснабжению, использовали генераторы, должны были тратить дополнительные средства на горюче-смазочные материалы,

– объясняет эксперт.

Важно! По его словам, факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб в прошлом году, в 2025 году будут похожими. Марчук указывает, что в конце 2024 года украинцы существенно не почувствовали влияние закона об увеличении акцизов на горюче-смазочные материалы, который был принят в сентябре. Но почувствуют его влияние в текущем году. Эксперт отмечает, что уже сейчас бензин и дизтопливо подорожала, и исходя из этого мы можем констатировать, что подорожает логистика, и поэтому могут вырасти цены на продукты.

Кроме того, он сообщил, что на цены влияет курс доллара к гривне, потому что комплектующие для производства обычно закупают за рубежом за иностранную валюту, и поэтому подорожает производство.

Не менее важный, но не ключевой фактор, который влияет на стоимость продуктов – цена на сырье. К примеру, цены на муку не является главным фактором формирования стоимости хлеба. Стоимость этого сырья составляет не более 30% от конечной цены на продукт. В течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5 – 2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%,

– говорит Денис Марчук.

Обратите внимание! По данным Госстата, в январе 2024 года килограмм пшеничной муки в среднем стоил 15,69 гривны, а в ноябре его стоимость составляла 19,21 грн. Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта в январе прошлого года была 44,07 грн за килограмм, а в ноябре выросла до 50,98 грн.