Що буде з цінами на хліб

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорить, що найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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За його словами, на ціни вплинула війна, бо через брак кадрів потрібно було інвестувати кошти в обладнання, щоб заміняти людину. Це призвело до того, що як виробники, так і переробники зазнали додаткових витрат. Також на ціни вплинули вартість кредитів, підняття цін на електроенергію та відключення світла.

Влітку під час проблем з електропостачанням дуже великі витрати були у виробників та переробників, оскільки вони шукали альтернативу централізованому електропостачанню, використовували генератори, мали витрачати додаткові кошти на паливо-мастильні матеріали,

– пояснює експерт.

Важливо! За його словами, фактори, які впливали на вартість продуктів, зокрема, і на хліб торік, у 2025 році будуть схожими. Марчук вказує, що наприкінці 2024 року українці суттєво не відчули вплив закону про збільшення акцизів на паливо-мастильні матеріали, який було ухвалено у вересні. Але відчують його вплив у поточному році. Експерт наголошує, що уже зараз бензин та дизпаливо подорожчала, і виходячи з цього ми можемо констатувати, що здорожчає логістика, і через це можуть зрости ціни на продукти.

Крім того, він повідомив, що на ціни впливає курс долара до гривні, тому що комплектуючі для виробництва зазвичай закуповують за кордоном за іноземну валюту, і через це здорожчає виробництво.

Не менш важливий, але не ключовий фактор, який впливає на вартість продуктів – ціна на сировину. До прикладу, ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба. Вартість цієї сировини становить не більш як 30% від кінцевої ціни на продукт. Упродовж 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5 – 2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%,

– говорить Денис Марчук.

Зверніть увагу! За даними Держстату, у січні 2024 року кілограм пшеничного борошна у середньому коштував 15,69 гривні, а у листопаді його вартість становила 19,21 грн. Середня вартість пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку у січні минулого року була 44,07 грн за кілограм, а у листопаді зросла до 50,98 грн.