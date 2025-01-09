Які продукти будуть дорожчати

Нардеп та член комітету з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський пояснив, що ціна на яйця після подорожчання впала вдвічі, і це пов'язано з потеплінням, повідомляє 24 Канал із посиланням на Факти ICTV. Однак вартість шоколаду, наприклад, зросла через зріст цін на какао у світі.

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Експерти прогнозують збільшення цін на базові продукти вже навесні. Зокрема, це торкнеться:

шоколаду (до 80 – 85 гривень за плитку);

овочів, особливо – картоплі;

фруктів;

хлібу;

макаронних виробів.

Молочні продукти й м'ясо теж подорожчають, але не так суттєво.

Попри подорожчання продуктів саме аграрний сектор залишається одним з основних двигунів української економіки. Зокрема, за 2024 рік Україна експортувала продукції на 24,5 мільярда доларів, що майже дорівнює показникам 2021 року. Чайківський пояснив, що на ціноутворення впливають немало чинників. Зокрема, погода й кліматичні умови, технології аграріїв та війна.

Сьогодні аграрному сектору потрібно переорієнтовуватися фактично у своєму виробництві,

– зазначив він.

Парламентар запевнив, що така переорієнтація вже відбувається. Наприклад, вирощування овочів переходить у центральні регіони. Проте на переналаштування потрібен час.

Важливо! На вартість продукції впливають логістика, перероблення, податки, ціни на електроенергію і пальне, нестача робочих рук. Також важливим фактором є зберігання продуктів, особливо овочів, бо вони найбільше подорожчали. Через блекаути товар зіпсувався, і це теж вплинуло на ціноутворення.