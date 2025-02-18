Какие изменения возможны на рынке яиц

Сейчас цены на яйца в Украине заметно упали, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал "КИЕВ24". Одной из главных причин стало снижение спроса после новогодних праздников.

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Что будет дальше? Наверное, небольшой рост цен будет, но это точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года,

– сообщил экономист Олег Пендзин.

Он отмечает, что серьезным стимулом для удешевления куриных яиц в 2025 году стало исследование Антимонопольного комитета, которое отбило у производителей желание повышать цены на этот популярный продукт. Также эксперт считает, что можно ожидать изменений в себестоимости продукции для производителей, что в итоге повлияет на рыночные цены.

Что влияет на цену яиц

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на яйца откатились назад после Нового года.

Обратите внимание! Вероятнее всего, это, по его мнению, произошло из-за того, что в Украине нет серьезных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в январе была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были ниже. Кроме того, он отметил, что на стоимость яиц могло повлиять увеличение предложения.

По словам эксперта, в связи с этим существенного подорожания яиц в Украине пока что не ожидается, но за неделю-две до Пасхи цены могут снова вырасти из-за увеличения спроса.