Які зміни можливі на ринку яєць

Наразі ціни на яйця в Україні помітно впали, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеканал "КИЇВ24". Однією з головних причин стало зниження попиту після новорічних свят.

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Що буде далі? Напевно, невелике зростання цін буде, але це точно не буде такої ситуації, яка була в листопаді-грудні 2024 року,

– повідомив економіст Олег Пендзин.

Він зазначає, що серйозним стимулом для здешевлення курячих яєць у 2025 році стало дослідження Антимонопольного комітету, яке відбило у виробників бажання підвищувати ціни на цей популярний продукт. Також експерт вважає, що можна очікувати змін у собівартості продукції для виробників, що в підсумку вплине на ринкові ціни.

Що впливає на ціну яєць

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціни на яйця відкотилися назад після Нового року.

Зверніть увагу! Найімовірніше, це, на його думку, відбулося через те, що в Україні немає серйозних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря в січні була переважно плюсова, а тому витрати на виробництво були нижчими. Крім того, він зазначив, що на вартість яєць могло вплинути збільшення пропозиції.

За словами експерта, у зв'язку з цим істотного подорожчання яєць в Україні поки що не очікується, але за тиждень-два до Великодня ціни можуть знову зрости через збільшення попиту.