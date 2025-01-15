Какие продукты в Украине больше всего выросли в цене за предыдущий год

По данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года средние цены на капусту выросли в 3 раза (на 204,0%), сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Сейчас стоимость составляет 34,0 гривен за килограмм.

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Цены на морковь выросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривны за килограмм.

Картофель подорожал в 2 раза (на 96,6%) до 29,7 гривны за килограмм.

Пачка масла 200 граммов подорожала на 38,0% до 102,2 гривны, подсолнечное масло - на 22,9% до 72,7 гривны за литр.

Как изменились цены на продукты / Госстат

В то же время свинина подешевела на 4,6% до 184,8 гривны за килограмм, сало на 4,2% до 166,2 гривны за килограмм, сахар подешевел на 0,4% до 33,1 гривны за килограмм.