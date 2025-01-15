Які продукти в Україні найбільше зросли у ціні за попередній рік

За даними Державної служби статистики України, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року середні ціни на капусту зросли в 3 рази (на 204,0%), повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Наразі вартість складає 34,0 гривень за кілограм.

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Ціни на моркву зросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривні за кілограм.

Картопля подорожчала в 2 рази (на 96,6%) до 29,7 гривні за кілограм.

Пачка масла 200 грамів подорожчала на 38,0% до 102,2 гривні, соняшникова олія - на 22,9% до 72,7 гривні за літр.

Як змінились ціни на продукти / Держстат

Водночас свинина подешевшала на 4,6% до 184,8 гривні за кілограм, сало на 4,2% до 166,2 гривні за кілограм, цукор подешевшав на 0,4% до 33,1 гривні за кілограм.