Аграрий обокрал другое сельхозпредприятие

Сумская окружная прокуратура сообщила о подозрении 46-летнему жителю Шосткинщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области. Он тайно похитил с территории сельскохозяйственного предприятия два культиватора.

Читайте также Имеют ли аграрии отсрочку от мобилизации: как получить и какие ограничения

Важно! По данным следствия, подозреваемый, будучи директором другой агрофирмы, дал указание своим сотрудникам забрать с частной территории сельскохозяйственное оборудование, которое принадлежит другому предприятию.

Подчиненные владельца агрофирмы выполнили его указание. Стоимость похищенной техники правоохранители оценили в более 2,5 миллиона гривен. Действия подозреваемого впоследствии квалифицировали по части 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция Сумщины начала досудебное расследование.