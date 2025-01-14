Аграрій обікрав інше сільгосппідприємство

Сумська окружна прокуратура повідомила про підозру 46-річному жителю Шосткинщини, повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Сумщини. Він таємно викрав з території сільськогосподарського підприємства два культиватори.

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Важливо! За даними слідства, підозрюваний, будучи директором іншої агрофірми, надав вказівку своїм співробітникам забрати з приватної території сільськогосподарське обладнання, яке належить іншому підприємству.

Підлеглі власника агрофірми виконали його вказівку. Вартість викраденої техніки правоохоронці оцінили у понад 2,5 мільйона гривень. Дії підозрюваного згодом кваліфікували за частиною 5 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі поліція Сумщини розпочала досудове розслідування.