Какова стоимость консервирования банки груш?

Журналисты 24 Канала ориентируясь на средние цены по рынку подсчитали стоимость трехлитровой банки консервированных груш. Кроме самих груш надо будет приобрести еще некоторые составляющие.

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Итак, рецепт требует таких ингредиентов:

Груши – 2 килограмма;

Вода – 1,5 литра;

Сахар – 200 граммов;

Лимонная кислота – 1 чайная ложка.

Основная составляющая – груши, они должны быть качественные и красивые, чтобы консервацию не стыдно было гостям показать. Поэтому лучше на них не экономить. Сейчас средняя цена популярного для консервирования сорта "Лесная красавица" по украинскому рынку составляет около 130 гривен за килограмм. Итак, груш надо купить на 260 гривен.

Воду можно взять и из-под крана. 200 граммов сахара будет стоить около 6,80 гривны. Пакетик лимонной кислоты – это еще 4,70 гривны.

Обратите внимание! Общая стоимость банки груш получается около 271,50 гривны.