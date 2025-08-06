Яка вартість консервування банки груш?

Журналісти 24 Каналу орієнтуючись на середні ціни по ринку підрахували вартість трилітрової банки консервованих груш. Крім самих груш треба буде придбати ще деякі складники.

Читайте також Скільки коштує закрутити 10 літрів консервованих кабачків

Отже, рецепт вимагає таких інгредієнтів:

Груші – 2 кілограми;

Вода – 1,5 літра;

Цукор – 200 грамів;

Лимонна кислота – 1 чайна ложка.

Основний складник – груші, вони мають бути якісні й красиві, щоб консервацію не соромно було гостям показати. Тому краще на них не економити. Наразі середня ціна популярного для консервування сорту "Лісова красуня" по українському ринку складає близько 130 гривень за кілограм. Отже, груш треба купити на 260 гривень.

Воду можна взяти і з-під крана. 200 грамів цукру буде коштувати близько 6,80 гривні. Пакетик лимонної кислоти – це ще 4,70 гривні.

Зверніть увагу! Загальна вартість банки груш виходить близько 271,50 гривні.