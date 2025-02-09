Кто может получить денежную помощь на дрова

В 2024 году при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Минсоцполитики инициировали продолжение предоставления дополнительной поддержки населению, пишет 24 канал со ссылкой на ведомство.

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Размер помощи рассчитывается индивидуально, в зависимости от уровня доходов домохозяйства. Максимально выплата может достичь до 21 тысячи гривен.

Помощь могут получить жители таких областей:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской.

Важно! Выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период.

Куда обращаться за помощью

Если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда НЕ нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет,

– заверили в Минсоцполитики.

Однако если льгота или субсидия еще не назначена, то необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Обратите внимание! Обратиться в Пенсионный фонд можно как онлайн, так и офлайн.