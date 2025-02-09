Хто може отримати грошову допомогу на дрова

У 2024 році за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Мінсоцполітики ініціювали продовження надання додаткової підтримки населенню, пише 24 Канал з посиланням на відомство.

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Розмір допомоги розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства. Максимально виплата може сягнути до 21 тисячі гривень.

Допомогу можуть отримати мешканці таких областей:

Чернігівської;

Сумської;

Харківської;

Луганської;

Донецької;

Запорізької;

Дніпропетровської;

Херсонської;

Миколаївської.

Важливо! Виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період.

Куди звертатися по допомогу

Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди НЕ потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має,

– запевнили у Мінсоцполітики.

Однак якщо пільга або субсидія ще не призначена, то необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.

Зауважте! Звернутися до Пенсійного фонду можна як онлайн, так й офлайн.