Сколько земли разрешено иметь человеку?

Уже почти 4 года, с 1 июля 2021 года в Украине действует открытый рынок земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukr.net. Однако общая площадь земель, приходящаяся на одного человека ограничена законодательством.

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1 июля 2021 года вступил в силу Закон Украины от 31 марта 2020 года № 552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". В соответствии с ним с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года предусмотрен максимальный размер – 100 гектар на одного человека земель сельскохозяйственного назначения.

Важно! С 1 января 2024 года частью 2 статьи 130 Земельного Кодекса Украины предусмотрено, что общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина Украины не может превышать десяти тысяч гектаров.

Данное требование распространяется и на юридические лица кроме банков. Общей площадью земельных участков сельскохозяйственного назначения считается суммарная площадь земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Украины и находящихся в собственности лица (в том числе земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащих юридическому лицу, участником (акционером, членом) которой является соответствующее лицо) на момент проверки приобретателя или владельца.

Обратите внимание! Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности сейчас запрещается. Нарушение требований частей первой и второй статьи 130 ЗК Украины является основанием для признания сделки, по которой приобретается право собственности на земельный участок, недействительным, а также для конфискации земельного участка.