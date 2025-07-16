Скільки землі дозволено мати людині?

Вже майже 4 роки, з 1 липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на ukr.net. Однак загальна площа земель, що припадає на одну людину обмежена законодавством.

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1 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 31 березня 2020 року № 552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення". Відповідно до нього з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року передбачено максимальний розмір – 100 гектар на одну людину земель сільськогосподарського призначення.

Важливо! З 1 січня 2024 року частиною 2 статті 130 Земельного Кодексу України передбачено, що загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати десяти тисяч гектарів.

Дана вимога розповсюджується і на юридичні особи окрім банків. Загальною площею земельних ділянок сільськогосподарського призначення вважається сумарна площа земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського призначення відповідно до статті 22 Земельного кодексу України та які перебувають у власності особи (у тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які належать юридичній особі, учасником (акціонером, членом) якої є відповідна особа) на момент перевірки набувача або власника.

Зверніть увагу! Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності наразі забороняється. Порушення вимог частин першої і другої статті 130 ЗК України є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.