Инфляция будет расти из-за плохих урожаев

В НБУ допускают, что в первые месяцы 2025 года инфляция может продолжить рост, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий НБУ относительно уровня инфляции в 2024 году. Инфляция, по словам экспертов, может расти, в том числе и из-за более низких урожаев этого маркетингового года.

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В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов низких урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривны,

– сообщают в Нацбанке.

По данным НБУ, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 1,4%. Двигателем роста цен специалисты Нацбанка называют стремительное подорожание продуктов питания из-за более низких урожаев.

Обратите внимание! В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели НБУ – 5% на горизонте политики. Снижению инфляции, по мнению специалистов НБУ, будут способствовать, в частности, меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.