Інфляція зростатиме через погані врожаї

В НБУ допускають, що у перші місяці 2025 року інфляція може продовжити зростання, повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар НБУ щодо рівня інфляції у 2024 році. Інфляція, за словами експертів, може зростати, в тому числі і через нижчі врожаї цього маркетингового року.

Читайте також Вартість яблук в Україні сягнула рекордних значень за 8 років

У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів від послаблення обмінного курсу гривні,

– повідомляють у Нацбанку.

За даними НБУ, у грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Рушієм зростання цін спеціалісти Нацбанку називають стрімке подорожчання харчових продуктів через нижчі врожаї.

Зверніть увагу! Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики. Зниженню інфляції, на думку спеціалістів НБУ, сприятимуть, зокрема, заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.