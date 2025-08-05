Какова стоимость баночки малинового варенья дома?

По подсчетам 24 Канала, одна баночка малинового варенья объемом 0,5 литра может обойтись в этом году в 183 гривны, впрочем цена может меняться в зависимости от стоимости малины.

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В общем малиновое варенье состоит в приготовлении всего из 3 ингредиентов: это малина, сахар и лимонная кислота или лимон.

Поэтому, для того, чтобы закрутить варенье, хотя бы 3 литра, понадобится до 2,5 килограмма малины, и столько же сахара.

В Сильпо цена за 100 граммов малины стартует с 39,90 гривны, то есть за килограмм выйдет почти 400 гривен. Кое-где цена может достигать более 500 гривен за килограмм, или даже более 700 гривен.

Зато средняя цена за килограмм сахара стартует от 34 гривен.

Килограмм лимонов будет стоить где-то 116 гривен, а пачка лимонной кислоты (100 граммов) – 19,69 гривны.

Если учитывать минимальную цену на малину, то для 3 литров варенья понадобится где-то 1 000 гривен на малину, 85 гривен на сахар и 12 гривен за один лимон. В общем получается, что приготовление обойдется в почти 1 100 гривен. Таким образом, одна баночка варенья объемом 0,5 литра будет стоить 183 гривны.

В то же время если же малина будет стоить дороже, от 500 до 700 гривен, то только за нее придется отдать от 1 347 гривен до 1 847 гривен.

Важно! Общая цена рассчитана в соответствии со средними ценами на продукты, а потому в зависимости от цен в разных супермаркетах или на рынке, конечная стоимость может отличаться.