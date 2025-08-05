Яка вартість баночки малинового варення вдома?

За підрахунками 24 Каналу, одна баночка малинового варення об'ємом 0,5 літра може обійтися цьогоріч в 183 гривні, втім ціна може змінюватися залежно від вартості малини.

Читайте також Зовсім не в Херсоні: де виростять найбільше українських кавунів у 2025 році

Загалом малинове варення складається у приготування всього з 3 інгредієнтів: це малина, цукор та лимонна кислота або ж лимон.

Відтак, для того, щоб закрутити варення, хоча б 3 літри, знадобиться до 2,5 кілограма малини, і стільки ж цукру.

У Сільпо ціна за 100 грамів малини стартує з 39,90 гривні, тобто за кілограм вийде майже 400 гривень. Подекуди ціна може сягати понад 500 гривень за кілограм, або ж навіть понад 700 гривень.

Натомість середня ціна за кілограм цукру стартує від 34 гривень.

Кілограм лимонів коштуватиме десь 116 гривень, а пачка лимонної кислоти (100 грамів) – 19,69 гривні.

Якщо враховувати мінімальну ціну на малину, то для 3 літрів варення знадобиться десь 1 000 гривень на малину, 85 гривень на цукор та 12 гривень за один лимон. Загалом виходить, що приготування обійдеться в майже 1 100 гривень. Таким чином, одна баночка варення об'ємом 0,5 літра коштуватиме 183 гривні.

Водночас якщо ж малина коштуватиме дорожче, від 500 до 700 гривень, то лише за неї доведеться віддати від 1 347 гривень до 1 847 гривень.

Важливо! Загальна ціна розрахована відповідно до середніх цін на продукти, а тому залежно від цін у різних супермаркетах чи на ринку, кінцева вартість може відрізнятися.