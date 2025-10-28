Как начисляется земельный налог?

Земельный налог является обязательным платежом, который должны платить владельцы земельных участков и пользователи земли, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Налог регулируется Налоговым кодексом Украины, а также местными органами власти, которые могут устанавливать ставки налога в зависимости от категории земель и их расположения.

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе права на которую физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая)). Контролирующий орган направляет налогоплательщику по его адресу регистрации заказным письмом с уведомлением о вручении до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение (далее – НУР) вместе с детальным расчетом суммы налога, который, в частности, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и льготы по уплате налога.

Начисленную сумму налога необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления-решения от налогового органа.

Важно! Однако бывают случаи, когда соответствующие НУР по разным причинам граждане не получают, а позже обнаруживают неприятную новость – их имущество находится в налоговом залоге из-за наличия налогового долга по земельному налогу, который не был своевременно уплачен.

Если общая сумма налогового долга не превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 3060 гривен), налоговое требование не направляется, а также не применяются никакие меры для взыскания долга. Только в случае, когда сумма превышает указанный порог (то есть долг составляет от 3061 гривна и более), контролирующий орган направляет налоговое требование и накладывает налоговый залог на все ваше имущество.

Обратите внимание! Поэтому очень важно отслеживать и своевременно проверять информацию о наличии или отсутствии налогового долга, чтобы уберечь себя от возможных негативных последствий.

Как проверить наличие или отсутствие налогового долга через электронный кабинет налогоплательщика?

Вход осуществляется на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины. Это самый быстрый и удобный онлайн-инструмент, где отображаются все начисления, в том числе и по земельному налогу. С помощью этого сервиса можно оплатить начисленную сумму налога на землю.

Вход в приватную часть Электронного кабинета осуществляется после электронной идентификации с использованием квалифицированной электронной подписи любого поставщика электронных доверительных услуг, через систему id.gov.ua, приложение "Дія" или через идентификацию в банке (Bank ID) – например, ПриватБанк, Универсалбанк (mono), ПУМБ и тому подобное.

Кнопку "Вход" можно найти в верхнем правом углу страницы официального сайта ГНС. После идентификации откроется Личный кабинет налогоплательщика, где в левом меню доступны основные разделы, в частности информация о начисленных суммах и возможных долгах.

В разделе "ЭК для граждан" содержится информация обо всех объектах налогообложения, по которым плательщик должен платить налог, в том числе земельные участки (площадь, адрес расположения и т.д.), а также все НУР, которые можно загрузить в формате PDF.

В разделе "Стан розрахунків з бюджетом" отображается полная информация о начислении налогов и сборов, уплате, переплаты или недоплаты, наличие долга, пеню, реквизиты для уплаты и тому подобное.

В разделе "Входящие/исходящие документы" – "Входящие" можно просматривать все официальные сообщения от налоговой, включая информацию о долгах и реквизиты для оплаты.

Кроме того, при наличии КЭП можно воспользоваться мобильным приложением "Моя налоговая" (доступно в App Store и Google Play), через который также можно проверить налоговые долги. В приложении доступны разделы:

"Состояние расчетов с бюджетом" – информация об уплате налогов;

"Мои данные" – сведения о налоговом долге;

"Уведомления" – уведомления о долгах и обязательствах.

Оплатить налоги можно непосредственно из приложения, выбрав удобную платежную систему.

Как еще проверить долг?

Путем обращения в местные органы налоговой службы.

Если нет возможности воспользоваться интернет-сервисами, можно обратиться в местную налоговую инспекцию, где предоставят полную информацию о начислении.

Путем подачи заявления о сверке данных.

Если у вас есть сомнения относительно суммы налога, начисленной налоговым органом, вы имеете право подать заявление в налоговую инспекцию, которая прислала вам НУР, для проведения сверки расчетов.

Заявление может быть подано письменно или в электронной форме средствами электронной связи в контролирующий орган.

Что стоит помнить при выяснении суммы долга?

Налог на землю в Украине есть и остается обязательным платежом. Чтобы избежать проблем с его неуплатой, рекомендуется регулярно проверять информацию на официальных ресурсах налоговой службы и не ждать НУР, если они не поступают. Ведь лучше решить вопрос начислений на начальной стадии, чем тогда, когда налог уже превратится в долг.

В случае несвоевременной уплаты налога стоит ожидать "дополнительного бонуса" от налоговой – пени и штрафов за весь период просрочки, а также возможного наложения налогового залога на все ваше имущество, если размер долга превышает 3060 гривен.

Важно! Если вы не согласны с полученным НУР или начисленными суммами налога, вы имеете право обратиться в налоговый орган для сверки данных. Налоговая обязана проверить начисления, рассмотреть ваши возражения и предоставить ответ. По результатам проверки налоговый орган может осуществить перерасчет и выдать новое НУР или оставить предыдущее без изменений.

