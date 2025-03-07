Можно ли срубить дерево в своем дворе

Во дворе многоквартирного дома пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Весь двор вокруг многоэтажки буквально принадлежит всей общине.

Читайте также За сколько метров от соседского забора можно посадить дерево

Община соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает их для себя индивидуально.

В то же время если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке.

Обратите внимание! В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в какие-либо органы за разрешением.