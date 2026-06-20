Земля для лиц со статусом УБД: можно ли получить участок и какие документы для этого нужны

Участники боевых действий в Украине могут получить земельный участок для строительства жилья и ведения собственного хозяйства. Такое право предусмотрено законодательством страны.

Как лица со статусом УБД могут получить землю

При этом размер участка для человека со статусом УБД зависит от того, что он планирует на нем делать, о чем указано в пункте 13 статьи 14 закона "О статусе ветеранов войны".

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Что это означает? Дело в том, что закон устанавливает определенные ограничения на размер территории, в частности:

не более 0,10 гектара – для строительства дома в городах;

не более 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;

не более 0,12 гектара — для садоводства;

не более 0,15 гектара — для строительства жилья в поселках;

не более 0,25 гектара — для строительства жилья и обслуживания хозяйственных построек в селах;

не более 2 гектаров — для личного сельского хозяйства.

Согласно действующим изменениям в Земельном кодексе, во время действия военного положения запрещена безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную. Однако изменения не распространяются на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества; безвозмездную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (до 1 января 2002 года).

Как работает процедура получения земли? В частности, для получения услуги необходимо подать следующие документы:

ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;

копию документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий право на льготы при получении земельных участков;

графические материалы, на которых указано желаемое местоположение земельного участка;

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Согласование землепользователя предоставляется в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц. По результатам рассмотрения выдается разрешение на разработку проекта землеустройства или мотивированный отказ в его выдаче. Об этом говорится на сайте "Принцип".

После получения разрешения заявитель обращается в землеустроительную организацию для разработки землеустроительной документации. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлению его в собственность.

Далее следует обратиться к субъекту оказания административной услуги для получения выписки из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и их обременений о регистрации права собственности.

Для государственной регистрации необходимо подать:

решение об утверждении документации по землеустройству и передаче земельного участка в собственность;

выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав.

Также подается документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты административного сбора за государственную регистрацию прав – в случае его наличия.

Что еще следует знать о земельных участках

Существуют случаи, когда земельный налог придется уплачивать даже после продажи участка. Такое правило действует при переходе права собственности в течение календарного года — земельный налог распределяется между прежним и новым собственником.

Также в Украине могут изъять земельный участок. Принудить к сдаче земли могут исключительно по решению суда.