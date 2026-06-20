Как лица со статусом УБД могут получить землю

При этом размер участка для человека со статусом УБД зависит от того, что он планирует на нем делать, о чем указано в пункте 13 статьи 14 закона "О статусе ветеранов войны".

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Что это означает? Дело в том, что закон устанавливает определенные ограничения на размер территории, в частности:

не более 0,10 гектара – для строительства дома в городах;

не более 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;

не более 0,12 гектара — для садоводства;

не более 0,15 гектара — для строительства жилья в поселках;

не более 0,25 гектара — для строительства жилья и обслуживания хозяйственных построек в селах;

не более 2 гектаров — для личного сельского хозяйства.

Согласно действующим изменениям в Земельном кодексе, во время действия военного положения запрещена безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную. Однако изменения не распространяются на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества; безвозмездную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (до 1 января 2002 года).

Как работает процедура получения земли? В частности, для получения услуги необходимо подать следующие документы:

ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;

копию документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий право на льготы при получении земельных участков;

графические материалы, на которых указано желаемое местоположение земельного участка;

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Согласование землепользователя предоставляется в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц. По результатам рассмотрения выдается разрешение на разработку проекта землеустройства или мотивированный отказ в его выдаче. Об этом говорится на сайте "Принцип".

После получения разрешения заявитель обращается в землеустроительную организацию для разработки землеустроительной документации. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлению его в собственность.

Далее следует обратиться к субъекту оказания административной услуги для получения выписки из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и их обременений о регистрации права собственности.

Для государственной регистрации необходимо подать:

решение об утверждении документации по землеустройству и передаче земельного участка в собственность;

выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав.

Также подается документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты административного сбора за государственную регистрацию прав – в случае его наличия.

Что еще следует знать о земельных участках

Существуют случаи, когда земельный налог придется уплачивать даже после продажи участка. Такое правило действует при переходе права собственности в течение календарного года — земельный налог распределяется между прежним и новым собственником.

Также в Украине могут изъять земельный участок. Принудить к сдаче земли могут исключительно по решению суда.