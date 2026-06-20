Як УБД можуть отримати землю

Водночас розмір ділянки для людини зі статусом УБД залежить від того, що вона планує на ній робити, про що зазначено у пункті 13 статті 14 закону "Про статус ветеранів війни".

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Що це означає? Річ у тім, що закон встановлює певні обмеження на розмір території, зокрема:

не більше 0,10 гектара – для зведення будинку в містах;

не більше 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

не більше 0,12 гектара – для садівництва;

не більше 0,15 гектара – для будівництва житла в селищах;

не більше 0,25 гектара – для будівництва житла та обслуговування господарських споруд у селах;

не більше 2 гектарів – для особистого сільського господарства.

Згідно з чинними змінами у Земельному кодексі, під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну. Але зміни не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна; безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (до 1 січня 2002 року).

Як працює процедура отримання землі? Зокрема, для отримання послуги, слід подати такі документи:

клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою;

копію документа, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Погодження землекористувача надається у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб. За результатами розгляду надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою або мотивована відмова у його наданні. Про це йдеться на сайті "Принцип".

Після отримання дозволу заявник звертається до землевпорядної організації для розробки землевпорядної документації. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, приймає рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Далі слід звернутися до суб’єкта надання адміністративної послуги для отримання Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності.

Для державної реєстрації потрібно подати:

рішення про затвердження документації із землеустрою та передачі у власність земельної ділянки;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

Також подається документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав – у випадку його наявності.

Що ще слід знати про земельні ділянки

Існують випадки, коли земельний податок доведеться сплачувати навіть після продажу ділянки. Таке правило діє при переході права власності протягом календарного року – земельний податок розподіляється між старим і новим власником.

Також в українці можуть забрати земельну ділянку. Примусити віддати землю можуть виключно за рішенням суду.