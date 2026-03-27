"Зернова схема" на десятки мільйонів гривень: ексміністр фігурує у справі щодо шахрайства

В Україні викрили схему фіктивного продажу зерна кукурудзи. Сехму організували посадові особи одного з агропідприємств Київщини на початку 2026 року.

Що відомо про злочинну схему?

Ба більше, організатор схеми – це колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України, про що повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник,

– йдеться у повідомленні.

Злочинці уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупець отримав підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі.

Кукурудза нібито перебувала на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Але момент підписання документів зерна на складі не було. Це показали перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів.

Слід також додати, що підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тисяч тонн продукції. А це у два рази вище, ніж реальна технічна потужність елеватора – 60 тисяч тонн.

Важливо! Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці вже провели 26 обшуків у Києві та області за місцями проживання фігурантів, а також адресами ведення бізнесу. Зокрема було вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, а ще вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Як повідомив Кравченко, досудове розслідування триває.

Зверніть увагу! Як повідомило джерело медіа УНН, ексміністром, про якого написав Руслан Кравченко, є Микола Сольський.

