Що відомо про злочинну схему?
Ба більше, організатор схеми – це колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України, про що повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Читайте також Виманили у європейців 300 тисяч євро: в Україні викрили мережу кол-центрів
Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник,
– йдеться у повідомленні.
Злочинці уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупець отримав підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі.
Кукурудза нібито перебувала на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Але момент підписання документів зерна на складі не було. Це показали перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів.
Слід також додати, що підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тисяч тонн продукції. А це у два рази вище, ніж реальна технічна потужність елеватора – 60 тисяч тонн.
Важливо! Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 мільйона гривень.
Наразі правоохоронці вже провели 26 обшуків у Києві та області за місцями проживання фігурантів, а також адресами ведення бізнесу. Зокрема було вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, а ще вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Як повідомив Кравченко, досудове розслідування триває.
Зверніть увагу! Як повідомило джерело медіа УНН, ексміністром, про якого написав Руслан Кравченко, є Микола Сольський.
Що ще відомо про злочини щодо зерна?
- Нагадаємо, що Туреччина отримала зерно, яке вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя. Зокрема у документах Маріуполь був вказаний саме як місто Росії.
- А у 2025 році Росія незаконно вивезла приблизно 2 тонн українського зерна. Продукцію продавали на ринках Африки, Азії та Європи. Близько 40% поставок спрямували до Єгипту.