Что известно о преступной схеме?

Более того, организатор схемы – это бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины, о чем сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель,

– говорится в сообщении.

Преступники заключили договор на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года. Покупатель получил поддельные складские квитанции и акты приема-передачи.

Кукуруза якобы находилась на хранении на элеваторе продавца в Киевской области. Но момент подписания документов зерна на складе не было. Это показали проверка через Государственные реестры и привлечения специалистов.

Следует также добавить, что предприятие-продавец выдало складские документы на более 130 тысяч тонн продукции. А это в два раза выше, чем реальная техническая мощность элеватора – 60 тысяч тонн.

Важно! Экспертиза подтвердила нанесение ущерба потерпевшей стороне на сумму 63,7 миллиона гривен.

Сейчас правоохранители уже провели 26 обысков в Киеве и области по местам жительства фигурантов, а также адресам ведения бизнеса. В частности было изъято финансовую документацию, цифровые носители информации и транспортные средства.

Трем участникам группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а еще решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Как сообщил Кравченко, досудебное расследование продолжается.

Обратите внимание! Как сообщил источник медиа УНН, экс-министром, о котором написал Руслан Кравченко, является Николай Сольский.

