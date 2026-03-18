Правоохранителям удалось установить участников группировки, которые были причастны к организации схемы несанкционированного доступа к онлайн-банкингу иностранцев. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как преступники обманывали граждан ЕС?

Злоумышленники, обеспечивавшие работу сети колл-центров, связывались с иностранцами, в частности гражданами Латвии, представлялись сотрудниками латвийской полиции или работниками банковских учреждений и вводили их в заблуждение.

Участники преступной группировки, ссылаясь на проверку безопасности банковских счетов, убеждали иностранных граждан в том, чтобы они сообщали свои авторизационные данные для доступа к системам онлайн-банкинга.

Получив необходимую информацию, злоумышленники осуществляли несанкционированные финансовые операции и перечисляли средства на подконтрольные счета дропов. В дальнейшем эти деньги снимали наличными и распределяли между участниками преступной схемы,

– отметили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Граждане Украины и жители Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения, которые находились на территории Латвии, контролировали счета подставных лиц. Они находили дропов – людей, что за незначительное вознаграждение открывали банковские счета в странах Европы и передавали преступникам контроль над своими карточками.

Обратите внимание! В ЦПД предупредили, что в Украине работает мошенническая схема от имени почтовых сервисов. Украинцам присылают фейковые SMS-сообщения, которые содержат ссылки на фишинговые сайты для сбора персональных и банковских данных, что контролируют преступники. Люди, которые переходят по ссылкам, фактически передают свои данные мошенникам и те могут их использовать для взлома аккаунтов в социальных сетях и доступа к онлайн-банкингу. Это в конечном итоге приведет к краже их средств. В Киберполиции сообщили, что надо делать, чтобы не попасть на крючок мошенников.

В Ивано-Франковске по местам проживания злоумышленников в марте были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

В ходе расследования установлено более 20 пострадавших граждан Латвии, которым нанесен материальный ущерб на сумму не менее 300 тысяч евро (около 15 миллионов гривен).

Фигурантам дела сообщено о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвийской Республики.

Международное расследование координировалось офицерами связи Украины в Европоле в коммуникации с правоохранителями Украины и Латвии.

